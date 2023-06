Um cabo da Policial Militar foi baleado, na manhã desta quinta-feira (01), durante um assalto a um ônibus coletivo da linha 305, na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. Um dos suspeito, que seria um adolescente também foi ferido na ocorrência.

De acordo com as testemunhas, o policial não estava trabalhando, mas ao perceber a ação dos criminosos dentro do coletivo, reagiu e foi baleado no ombro esquerdo.

Os dois criminosos embarcaram no ônibus no bairro Santa Etelvina e ao passar pelo Anel Viário, próximo ao Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, anunciaram o assalto. As testemunhas afirmaram que os assaltantes eram adolescentes, um estaria armado com uma faca e o outro com um revólver.

Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e conseguiram apreender os suspeitos. Um deles foi baleado pela equipe policial e foi encaminhado ao Hospital Delphina Aziz.

O outro suspeito, um adolescente de 17 anos, já possui uma passagem pela Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

Conforme a PM, o policial baleado passou por cirurgia e está internado em estado estável. Os suspeitos e as armas apreendidas foram encaminhados à Deaai.

Leia mais

Vídeo: Mulheres ficam desesperadas após serem assaltadas em Manaus

Nove suspeitos de assaltos a ônibus na Zona Norte de Manaus são presos

VÍDEO: suspeito de assalto tem mão e orelha decepados em Manaus