Anderson Silva comenta saída do UFC: “Sou dono do meu destino”

Dois anos após anunciar sua aposentadoria no MMA, em outubro de 2020, Anderson Silva relembrou sua saída do UFC em entrevista ao canal Combate. Spider comparou sua saída da organização com uma carta de alforria. As informações são do Metrópoles.

O lutador destacou que se desvincular da empresa de Dana White permitiu com que ele pensasse mais em qual era situação dentro do mercado, dando novos rumos a sua carreira.

“Foi um presente que ganhei ter saído do UFC, ter saído do contrato. Foi um grande aprendizado saber o que fazer e o que não fazer. O que tenho que fazer aqui? Agora sou dono do meu destino, a carta de alforria foi assinada, o que tenho que fazer agora? O que está errado e o que está certo? Como é a imagem do Anderson como marca? Como é a imagem do Anderson como atleta? Como é a imagem do Anderson fora das lutas? Vamos organizar isso”, contou.

A declaração reforça a fala de Anderson feita em entrevista dada ao SportsNaut em março. Na ocasião, Silva revelou ter profundas mágoas com Dana White, chefão do UFC. O brasileiro afirmou que o dono da organização usava seus resultados negativos e sua idade avançada para tentar forçar a sua aposentadoria.

Após deixar o MMA, Spider passou a lutar boxe. Em sua estreia, venceu Julio Cezar Chávez Jr. em luta realizada em junho do ano passado. Anderson Silva tem um confronto marcado para o próximo mês contra o youtuber Jake Paul.

Jake Paul afirmou em entrevista que acredita que Anderson receberá o maior pagamento de sua carreira aos 47 anos na luta contra ele.

“Os lutadores têm que ter a coragem de se unir e a capacidade de entender o valor deles dentro do mercado. E cada um deles fazer o seu melhor para que estejam unidos e briguem pelo que for melhor para eles. Não tem como um cara só brigar. Não adianta ficar reclamando que o Tyson Fury fez não sei quantos bilhões e o peso-pesado do MMA não fez 1% ou 0,1%. Tem que brigar antes, tem que se preparar antes. A comunidade do MMA não se prepara para isso”, afirmou Jake.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Copa Zico classifica finalistas da primeira etapa

Cafu faz sessão de autógrafos em Manaus

Jogadores do AM embarcam para SP para treinamentos