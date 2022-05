Conor McGregor aceita desafio de Charles do Bronx e provoca brasileiros

Assim que finalizou Justin Gaethje na luta principal do UFC 274, em evento realizado neste sábado (7), Charles do Bronx pediu por um duelo com Conor McGregor. O irlandês, sem perder tempo, utilizou suas redes sociais para aprovar a ideia e provocar o possível próximo rival.

De acordo com Conor, o duelo, no entanto, poderia ser realizado na categoria até 77 kg, uma vez que ele ainda se recupera da lesão sofrida em julho do ano passado. O irlandês não luta desde então, mas segue com espaço cativo no noticiário do mundo esportivo.

“Eu não sei se eu quero cortar peso. Estou gostando de parecer uma geladeira. Sinto que quero lutar com esse tamanho pois gostaria de me assistir lutando (risos). Mas eu adoraria lutar com o brasileiro, 100%! Amo o Brasil, estou invicto contra os brasileiros. Todos foram nocauteados. Tenho que pensar sobre!”, ironizou McGregor.

O irlandês tem duas vitórias em duas lutas contra brasileiros. Em 2014, venceu Diego Brandão por nocaute técnico. No ano seguinte, nocauteou José Aldo para levar o cinturão peso-pena do UFC (66 kg).

Ex-campeão do peso-pena e do peso-leve (70 kg), Conor perdeu três de suas últimas quatro lutas no MMA. Sem data para retornar ao octógono, o atleta também já cogitou confrontos com Kamaru Usman, atual campeão dos meio-médios (77 kg), Nate Diaz e Dustin Poirier.

Por sua vez, Charles, mesmo com a vitória sobre Justin, não é mais o campeão do UFC. Punido por não bater o peso correto de sua categoria na última sexta-feira por uma margem de 200 gramas, o atleta deve disputar o cinturão vago na categoria em sua próxima apresentação no octógono.

*UOL

