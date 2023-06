Homem ateia fogo em cabelo de garota de programa; veja vídeo

Rio de Janeiro – Um homem não identificado ateou fogo em uma garota de programa, na noite do último sábado (10), na Avenida Brasil, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A jovem identificada como Beatriz Sttefany Vilella Vicente, de 18 anos, conta que fazia ponto no local quando foi surpreendida com o fogo, o cabelo de Beatriz foi consumido pelas chamas, ela não teve seu corpo atingido.

As imagens compartilhadas nas redes sociais, mostram o homem no banco do carona de um veículo com uma embalagem de nas mãos quando direciona o objeto para janela do carro no momento em que a jovem estava passando pelo local criando uma grande chama sobre Beatriz.

Vídeo: homem ateia fogo no cabelo de garota de programa pic.twitter.com/C0hrKCog3V — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 12, 2023

A jovem conta que não precisou ir a um hospital mas teve que retirar todo o cabelo que foi queimado com a agressão:

“Ninguém sabe o que a gente passa. Às vezes, dá um pouco de medo porque sempre tem uns palhaços, até homem armado aparece”, contou Beatriz em entrevista ao site Extra.

Ela afirmou que pretende ir a uma delegacia ainda nesta segunda-feira para registrar a ocorrência.

*Com informações do site Extra

