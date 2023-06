AM registra em média 70 denúncias por semana de crimes contra idosos

Semanalmente, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) recebe em média mais de 70 denúncias de crimes contra idosos por meio dos canais oficiais de denúncias. As violências podem acontecer nas formas física, verbal, patrimonial ou psicológica.

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), a maioria das denúncias são realizadas anonimamente, já que grande parte da violência é praticada por familiares ou pessoas próximas às vítimas.

“É de suma importância a denúncia, pois a partir do momento em que as recebemos, imediatamente iniciamos as diligências domiciliares a fim de apurar os fatos, juntamente com o apoio de outros órgãos de proteção como o Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), para verificar a procedência das informações, instaurar os procedimentos cabíveis e auxiliar as vítimas a romperem o ciclo de violência”, explica a delegada.

Ainda segundo a delegada, a competência da DECCI é investigar crimes previsto no Estatuto do Idoso, ou outros crimes previstos em outras legislações, desde que ocorram em âmbito familiar e estejam vinculados à pessoa idosa.

Reprodução Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI)

Denúncias

As denúncias podem ser realizadas pelo Disque 100, dos Direitos Humanos ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O registro do Boletim de Ocorrência (BO) pode ser realizado na delegacia mais próxima do fato; on-line no site da Delegacia Virtual: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/, ou diretamente na DECCI que está localizada na rua do Comércio, 270, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Violências contra idosos podem ter diferentes facetas

Sejusc reforça importância da população denunciar casos de violência contra idosos

Jovem é preso em cima de árvore após matar e roubar idoso no AM