Mais de 20 bairros ficarão sem água em Manaus nesta terça-feira; veja lista

Manaus- Por conta de uma obra de melhoria no reservatório do Núcleo 23, o abastecimento de água vai apresentar oscilações em alguns bairros da zona norte de Manaus nesta terça-feira (27), a concessionária reforça que estará com equipes mobilizadas com carros-pipa, para abastecer locais específicos , como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

A Águas de Manaus informa que, qualquer situação emergencial deve ser informada imediatamente nos canais de atendimento: 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), www.aguasdemanaus.com.br e Aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível 24h.

CONFIRA LISTA

Vila da Barra, Loteamento Vitória, Núcleo 02, 03, 04, 15, 16, 21, 22, 23 e 24, Águas Claras, São José dos Campos, Braga Mendes, Novo Aleixo II.

Cidade de Deus I e II, Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Nascimento I e II, Aliança com Deus, Fazendinha II, Gustavo Nascimento;

Nossa Senhora de Fátima II, Vila Nova II, Viver Melhor II, Conjunto Bem-Hur, Val Paraíso, Morro da Catita, Amazonino Mendes I e II,Novo Aleixo;

