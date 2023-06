Foragido de Justiça acaba preso durante abordagem policial no Jorge Teixeira

Suspeito foi levado e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP)

Roberto Martins da Silva foi preso pela Polícia Militar da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na tarde de quinta-feira (29), durante uma abordagem policial na rua Traíra, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Ao procurar o nome do suspeito no sistema, a polícia identificou que Roberto possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O foragido foi levado e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Rocam informou que as guarnições realizam policiamento ostensivo em áreas com maior incidência de crimes para trazer maior sensação de segurança para a população.

Leia mais

Prefeito de Borba e esposa se entregam à polícia após 6 dias foragidos no AM

Suspeito de roubar R$ 20 mil em joias na Zona Norte de Manaus segue foragido

Dois foragidos de delegacia e comparsa são mortos após confronto com a polícia no AM