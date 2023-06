Governo, Coca-Cola Brasil e Tereos unem esforços para neutralizar emissões de carbono no Festival

O Governo do Amazonas, a Coca-Cola Brasil, patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins, e a Tereos anunciam uma parceria estratégica para neutralizar todas as emissões de carbono decorrentes do consumo de energia elétrica a ser utilizada nos meses de junho e julho no Bumbódromo, onde acontece o Festival. O objetivo é tornar o principal evento do estado mais sustentável.

A colaboração entre as empresas e o Governo do Amazonas fortalece o compromisso conjunto na preservação do meio ambiente e a adoção e promoção de melhores práticas, que estejam compatíveis com os três pilares que o Festival trouxe para o ano de 2023: turismo, cultura e sustentabilidade. A neutralização de carbono será uma das ações seguidas e, na prática, essa iniciativa visa compensar as emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2), geradas a partir do consumo de energia no evento.

“Nós teremos 100% da energia usada no evento compensada a partir da comercialização de créditos de energia renovável, neutralizando assim as emissões de carbono. Isso reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a sustentabilidade no Festival, tanto nessa frente como na reciclagem e na geração de renda para catadores”, ressaltou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Para a Coca-Cola Brasil, que patrocina o evento há 27 anos, as parcerias vão impulsionar as metas propostas pelo Festival, que também conta com a preocupação da destinação correta dos resíduos gerados, fomentando a reciclagem durante os festejos.

“Trazer a neutralização das emissões de carbono como parte estratégica de um festival mais sustentável reforça o compromisso global que a Coca-Cola Brasil assumiu na redução de 25% de suas emissões totais até 2030. É mais um passo dado em direção à segurança climática, a qual somos comprometidos. Para nós, o desenvolvimento econômico e social precisa sempre vir amparado no mínimo impacto ambiental e em ações que gerem impacto econômico, social e ambiental nas comunidades em que atuamos”, explica Victor Bicca, diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil.

A Tereos, uma das empresas líderes no país na produção de açúcar, etanol e energia a partir da biomassa da cana, é reconhecida internacionalmente por produzir em suas unidades energia proveniente de fontes renováveis e limpas, garantindo o compromisso na diminuição do impacto ambiental provocado por fontes não renováveis de energia. A certificação gera créditos de energia renováveis, que podem ser comercializados ou doados.

Para o diretor comercial da Tereos, Gustavo Segantini, é de grande importância uma parceria que tenha a sustentabilidade como viés de promoção de um dos maiores eventos multiculturais do país, que também se alinha a outro importante pilar da empresa: o apoio cultural. “A sustentabilidade está em nosso DNA e é bastante gratificante encontrar parceiros que compartilham da mesma visão; e estão engajados em projetos que ajudam a construir um futuro melhor”, afirma Segantini.

Como funcionará

A Tereos fará a doação de 150 certificados de créditos de energia renovável para o Estado do Amazonas – equivalente ao consumo total de energia do Bumbódromo previsto para os meses de junho e julho -, neutralizando as emissões de carbono decorrentes do consumo de energia do evento.

*Com informações da assessoria

