Em Manaus, ONG abre vagas de assistência social para pessoas idosas a partir dos 60 anos

Manaus (AM) — Visando contribuir com o processo de envelhecimento ativo e saudável, por meio da convivência e de construções coletivas, a Legião da Boa Vontade (LBV) está disponibilizando vagas para atender pessoas idosas com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social, na sede da Associação, Avenida Castelo Branco, 997, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Entre as atividades oferecidas estão oficinas de convívio e atividades de cidadania, desenvolvidas por educadores sociais, com acompanhamento do Serviço Social da Instituição. As atividades acontecem às terças e quintas-feiras, das 8 às 12 horas.

A LBV é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com atuação preponderante na Assistência Social, que também oferece Educação Básica e técnica profissionalizante, além de realizar ações humanitárias, culturais e de comunicação social e educativa.

Os interessados devem comparecer à unidade da Instituição, na Avenida Castelo Branco, 997, bairro Cachoeirinha ou entrar em contato pelo telefone no horário comercial: (92) 3215 7900 e (92) 3215 7930, das 8h30 às 17 horas.

