Em Maués, homem é preso após matar o próprio tio a terçadadas

Um homem foi preso após matar o próprio tio, identificado como Edinelson Cristino, 44, com golpes de terçado na Comunidade Vila Nova 2, Polo 3, no município de Maués, interior do Amazonas. O crime ocorreu neste sábado (8).

Segundo informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) Maués, o suspeito atingiu o tio com terçadadas no rosto e no pescoço.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Moradores da comunidade capturaram e imobilizaram o suspeito até a chegada da Polícia. Ele foi conduzido para a 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Maués.

