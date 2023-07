Vereador de Coari é preso com cocaína enterrada em chácara no AM

‘Nelson do Caminhão’ é investigado por suposto envolvimento com uma organização criminosa

O vereador Nelson Adalberto da Silva, mais conhecido como ‘Nelson do Caminhão’ (PL), de 43 anos, foi preso na segunda-feira (10), com 89 tabletes de cocaína, totalizando mais de 95 kg da droga, que estavam enterrados em uma chácara no município de Coari.

O vereador é acusado de envolvimento com uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e pratica roubos nos rios. Na segunda, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra Nelson.

De acordo com o relatório da ocorrência, um casal que cuidava do local fugiu com a chegada da polícia. O cão farejador ‘Xerife’ iniciou as buscas e encontrou 89 tabletes de cloridrato de cocaína enterrados em uma plantação.

Também foi apreendido um celular Samsung e um carro Hyundai Creta. A polícia estima que a droga esteja avaliada em R$ 7.227.075,00.

O vereador foi encaminhado para a 10ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde aguarda o procedimento cabível.

