Em Manaus, escola de Matemática Básica abre inscrições a partir do dia 15 de julho

Manaus (AM) – O projeto Escola de Matemática Básica é uma Atividade Curricular de Extensão e consiste na oferta de aulas de matemática para alunos da rede pública de ensino de Manaus, com objetivo de criar um espaço para a prática como componente curricular dos discentes do curso de licenciatura em Matemática e contribuir para melhorar o desempenho escolar de estudantes das escolas públicas, que apresentem dificuldades em matemática.

A primeira edição deste projeto ocorreu em 2019 e neste ano apresenta uma proposta inovadora que é o planejamento e a aplicação de tarefas fundamentadas na abordagem Mentalidades Matemáticas, que tem como base os estudos das professoras pesquisadoras Jo Boaler, Rachel Lotan e Elizabeth Cohen, todas da Universidade de Stanford, reunindo referências dos campos da neurociência, da psicologia da educação e da educação matemática.

A abordagem Mentalidades Matemáticas é composta de estratégias para trabalhar a matemática de maneira conectada, dentro e fora da sala de aula, com incentivo à investigação matemática e suas diferentes possibilidades de resolução. Para isso, se apoia em atividades com piso baixo e teto alto, com propostas de conteúdos que ativam diferentes partes do cérebro, assim promovendo mais sinapses (junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio).

Uma das principais premissas do Mentalidades Matemáticas, construída com base na ciência, aponta que todo mundo pode aprender matemática em altos níveis. O propósito é promover uma aprendizagem profunda e significativa, empoderando estudantes como protagonistas do processo de aprendizagem, por meio de uma matemática mais aberta, criativa, visual e equitativa.

O público-alvo são estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e alunos do 1º ano Ensino Médio. As aulas serão ministradas pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática matutino e supervisionadas pelos coordenadores do projeto: professores Francisco Eteval da Silva Feitosa, Ana Acácia Pereira Valente e Yachiko Nascimento Wakiyama, todos do Departamento de Matemática da Ufam.

As aulas ocorrerão no Instituto de Ciências Exatas, setor Norte, do Campus da Ufam, no horário das 8h às 12h. O projeto atende exclusivamente estudantes de escolas públicas.

Calendário

Período de inscrição: 15 a 30 de julho de 2023.

Formulário de Inscrição: https://forms.gle/yUuJJi9V4GktNYxs8

Divulgação da 1ª Chamada ocorrerá no dia 2 de agosto de 2023.

Matrícula: 12 de agosto, das 8h às 11h, no Centro de Convivência da Ufam, localizado no setor Norte.

Início das aulas: 19 de agosto de 2023.

Informações: [email protected].

