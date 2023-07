Inscrições abertas para a 1ª edição do CNC Innovation Day, em Manaus

Manaus (AM) – Manaus irá sediar o CNC Innovation Day, no dia 25 de julho, evento realizado pela Fecomércio Amazonas em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que irá apresentar os principais temas e cenários relacionados à inovação no varejo e fomentar o relacionamento com o ecossistema local de inovação.

O evento gratuito será realizado no Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping, das 14h às 20h. As inscrições devem ser realizadas no link: http://bit.ly/CNCInnovationDay .

O CNC Innovation Day irá reunir palestrantes locais e nacionais, além de 10 startups e nove empresas de soluções tecnológicas para empresas de bens, serviços e turismo.

Entre os parceiros do evento estão: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação das Startups e Inovação da Amazônia (Asiam), Associação Polo Digital de Manaus (Apdm), Ocean Manaus, Bemol Digital, Waku Sese, Instituto Eldorado, Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, Trocados, Gaia, Nobre Academia de Robótica, NavegAM, Lazuedu, Acta Robotics, eMercado, Amazônia Venture Builder, Faço a Conta, Hey Drivers, Residuum, Innyx e Soul Plus.

*Com informações da assessoria

