Empresa especialista em linguiças artesanais apresenta produtos no Sebrae Parintins

Parintins (AM) – Empresa genuinamente parintinense, a Charcutaria Artesanal SM apresentará nesta quinta-feira (13), às 16h, a linha de produtos com Selo Arte no escritório do Sebrae em Parintins, Rua João Meireles, n.º 371, bairro Francesa. O certificado de identidade e qualidade foi obtido pelo empreendimento em 2023 e possibilita o comércio nacional de produtos alimentícios artesanais.

Especializada na produção de linguiças, a charcutaria buscava o Selo Arte desde 2020. Nesse processo, o trabalho que era apenas hobby evoluiu para o regime de Agroindústria Artesanal, com selo de inspeção municipal, licença de operação ambiental, alvará e atuação com a presença de um médico veterinário.

O processo foi acompanhado de perto pelo Sebrae Amazonas, que ofereceu consultorias dentro do programa Sebratec.

“Temos apoiado esse cliente com consultoria voltada para essas adequações, para que ele esteja dentro das legislações, possibilitando uma tabela nutricional dentro das normas e embalagem adequada”, destacou a chefe do escritório do Sebrae em Parintins, Luane Pedreno.

A Charcutaria Artesanal SM conta com uma linha de produtos no seguimento churrasco, como geleias artesanais, linguiças, arroz carreteiro, costela bovina e de búfalo com queijo coalho, molhos de pimentas frutados, banha de porco, entre outros.

“Nossa proposta é compartilhar receitas regionais do nosso município com todo o estado, ou até quem sabe com todo o País”, projetou o proprietário Samarone Moura.

A certificação da Charcutaria Artesanal SM com o Selo Arte teve apoio do Sebrae Amazonas, Governo Federal, Governo do Amazonas, através das secretariais de Produção Rural (Sepror) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), e Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa).

