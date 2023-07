Filho de juiz é morto com tiro de fuzil no MS

Gilberto Emmanuel Fernandes Abelha, de 41 anos, foi executado por criminoso durante o domingo (16), dentro de um carro no bairro Santa Izabel, em Ponta Porã (MS).

A vítima é filho do juiz aposentado Mário Eduardo Fernandes Abelha, que atuou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos chegam em um carro preto e homens armados com fuzis atiraram contra o carro da vítima.

Nas imagens, também é possível ver uma mulher se arrastando no chão, próximo ao veículo. Depois do crime, os suspeitos fogem do local.

Até o momento, nenhum atirador foi identificado e a Polícia Civil está investigando as possíveis motivações do ataque.

🚫❗️Filho de juiz é morto com tiro de fuzil no MS pic.twitter.com/A44zW6FOAa — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 18, 2023

*Com informações do UOL

