Dupla é executada em carro de App com tiros de fuzil e pistola no Parque dez

Um grupo criminoso executou a tiros dois homens, ainda não identificados, dentro de um carro de aplicativo do transporte urbano, na noite da sexta-feira (28), na rua Dom Diogo Souza, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

A polícia afirma que a dupla executada estava dentro do carro modelo modelo Kwid, de cor branca, placa PHR-0J18. “O motorista de aplicativo de transporte urbano foi até o bairro Parque dez pegar os dois cidadãos, quando foi surpreendido por um grupo criminoso. Eles atiraram contra a dupla, que morreu no banco de trás do carro”, relatou um policial militar, que pediu para não ter a identidade revelada.

Durante o tiroteio, o motorista do carro de aplicativo foi atingido com três tiros, sendo dois nas costas e um na barriga. O condutor do carro foi levado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto-socorro 28 de Agosto, onde passou por cirurgias na unida de saúde.

Cápsulas de pistolas calibre 9 milímetros e de fuzil calibre 5,56 foram encontradas no local do crime.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exames de necropsias.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga as execuções e acredita que o crime possa ter relação com o tráfico de drogas do bairro, mas não descarta a hipótese de vingança.

