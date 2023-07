Pai é preso e filha apreendida por aplicarem golpes em sites de compra e venda, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem conhecido como Fábio Correia dos Santos, 40, foi preso, e sua filha, de apenas 17 anos, apreendida, nesta quarta-feira (26), por integrarem uma organização criminosa oriunda de São Paulo, que aplica golpes em sites de compra e venda.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, eles se passavam por policiais militares e exerciam a função de despachante em Manaus. Pai e filha se passam por supostos compradores que se interessam por aparelhos eletrônicos à venda pelas vítimas.

Em uma das ocasiões, a vítima estava negociando um aparelho celular e suspeitou que se tratava de um golpe, momento em que denunciou o caso para a equipe de investigação do 6º DIP.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos o monitoramento da entrega do aparelho celular que estava no veículo em direção a entrega, ocasião em que localizamos a dupla e a detivemos em um residencial situado no bairro Lago Azul, zona norte”,

disse Tavares.