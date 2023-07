Grupo faz “casinha” para cobrar dinheiro de jovem e tenta matar ela a tiros, em Manaus

Manaus (AM) – Felipe da Silva Aires, 27, conhecido como “Gordinho”; Giovane Teixeira de Souza, 26, conhecido como “Joba”; João Vitor Freitas de Sousa, 20; e Janderson Coutinho, 30, conhecido como “Neguinho”, foram presos, na quarta-feira (26), por envolvimento em tentativa de homicídio praticada contra uma jovem de 19 anos. Conforme investigação, os suspeitos armaram uma “casinha” para vítima, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O crime aconteceu no dia 20 de março deste ano, na rua Casimiro de Abreu, bairro Compensa. Os homens acreditavam que a vítima estava em posse de um dinheiro que o companheiro dela havia recebido para efetuar um sequestro. A jovem de 19 anos foi amarrada, interrogada e acabou sendo alvo de pelo menos cinco tiros.

“O grupo criminoso foi à procura da jovem e a interrogou sob a ameaça de arma de fogo, a respeito do dinheiro. Após ela alegar que não possuía acesso à conta bancária do namorado, ‘Gordinho’, junto a outro indivíduo ainda identificado, a levaram para um beco e a alvejaram com cinco disparos de arma de fogo”, explicou o delegado Fábio Aly.

O delegado geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, destacou o êxito a ação investigativa coordenada pelo delegado Fábio Aly, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio da Seccional Oeste e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), que culminou nas prisões dos integrantes de um grupo criminoso.

“Apresentamos à população mais um resultado de um trabalho investigativo exitoso, que são as prisões desses quatro indivíduos que tentaram contra a vida de uma jovem no bairro Compensa. Continuaremos trabalhando em cima de crimes que ameacem a segurança pública do Estado, garantindo o bem-estar da nossa sociedade”, ressaltou.

Conforme o titular, os demais participantes são apontados como mentores intelectuais do delito e prestaram apoio moral e material para a execução do crime, tendo um deles, inclusive, saído do local antes da tentativa de execução, com o computador e o celular da vítima.

Felipe da Silva, Giovane Teixeira, João Vitor e Janderson responderão por associação criminosa, roubo, extorsão e tentativa de homicídio. Todos ficarão à disposição da Justiça.

Procurados

Segundo o delegado, Jheymeson da Silva Saraiva, 23, conhecido como “Jerrinho”, e Pedro Wask Teixeira, 48, conhecido como “Del” ou “Belo”, seguem sendo procurados por participação na ação criminosa.

Quem tiver informações acerca das localizações deles, deve entrar em contato pelo número (92) 3667-7608, disque-denúncia do 8° DIP, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Quarteto é preso Foto: Divulgação

