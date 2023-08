Homem é indiciado por importunação sexual em estabelecimento comercial no Centro de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), indiciou, nesta terça-feira (08), um homem de 24 anos por importunação sexual, praticada contra uma mulher de 33 anos, dentro de um estabelecimento comercial situado na rua Barroso, no bairro Centro, zona sul.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular da unidade policial, na ocasião do fato criminoso, ocorrido no dia 2 de agosto deste ano, a vítima estava em seu local de trabalho e o autor adentrou no comércio exibindo as partes íntimas para ela.

“A mulher ficou receosa e com medo do que o homem poderia fazer, então pediu ajuda a um amigo e o indivíduo evadiu-se do local. Durante as diligências, conseguimos localizar o indivíduo no bairro Petrópolis, zona sul, momento em que o trouxemos para delegacia e instauramos um procedimento em seu nome”, disse.

Procedimentos

O homem foi indiciado por importunação sexual e ficará à disposição do Poder Judiciário.