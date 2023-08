Pastor roubou arma e matou vigilante para vender e pagar contas em Manaus, diz PC

O crime ocorreu no dia 15 de julho deste ano, no posto de gasolina onde a vítima trabalhava, na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste.

Manaus – O pastor Moisés de Jesus da Silva, de 45 anos, preso pelo pelo latrocínio do vigilante Ronildo da Silva Ferreira, que tinha 35 anos, contou à Polícia Civil que roubou a arma da vítima para vender e pagar “dívidas pessoais”. As informações foram repassadas durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, em Manaus, na manhã desta quinta-feira (17).

O crime ocorreu no dia 15 de julho deste ano, no posto de gasolina onde a vítima trabalhava, na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste. O vigilante foi morto enquanto estava em expediente.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do crime o autor abordou a vítima com objetivo de roubar o armamento que estava em sua posse.

“O que seria um roubo, tornou-se um latrocínio tendo em vista que o autor estava portando um simulacro de arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que foi encaminhada à uma unidade hospitalar e morreu posteriormente. No momento da fuga, o suspeito subtraiu uma motocicleta de populares que estavam passando no local”, disse.

Ainda segundo o delegado, em depoimento, o suspeito relatou que a motivação do roubo do armamento seria a venda posterior do objeto, para quitar dívidas de caráter pessoal.

Conforme o delegado Márcio André, que deu início às investigações na época em que estava respondendo pelo 11º DIP, tendo conhecimento do caso, foram realizadas diversas diligências para identificar e capturar o indivíduo, bem como foi solicitada a prisão preventiva dele.

“Foi dado cumprimento à ordem judicial no momento em que Moisés se apresentou na sede da Delegacia Geral, na presença de seus advogados”, disse.

Procedimentos

Moisés responderá por latrocínio e ficará à disposição da Justiça.

