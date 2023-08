Cresce número de vítimas do golpe de leilão on-line de veículos em Manaus

Manaus (AM) – O golpe de leilões on-line de veículos tem feito mais vítimas em Manaus. Nos últimos meses foram registrados cerca de 30 Boletins de Ocorrência (BOs) sobre o golpe em delegacias da capital amazonense. Devido ao aumento do número de vítimas, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alerta a população sobre como os golpistas atraem as vítimas.

Conforme o delegado Costa e Silva, titular do 19.º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorre da seguinte maneira: os infratores se passam por representantes de uma concessionária antiga em sites de compra e venda, e colocam carros com preços atrativos como lance inicial, fazendo com que as pessoas caiam no golpe.

“As pessoas acreditam se tratar de um leilão sério, no entanto, acabam sendo enganadas e transferem valores altos para os criminosos”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, é importante que ao realizar qualquer tipo de negociação por meio virtual relacionada a compra de carros, motocicletas, ou de qualquer outro objeto, o comprador fique atento para evitar cair em golpes.

“Faça vídeochamada com o vendedor, guarde fotos, faça captura de tela da foto da pessoa ou de dados enviados por ela, marque de conferir o produtor pessoalmente, tudo para garantir máxima segurança”, explicou Costa e Silva.

O delegado ressalta, ainda, que antes de efetuar qualquer pagamento, deve ser perguntado para o vendedor se aquela conta é dele mesmo, pois há casos em que os estelionatários enganam tanto o vendedor quanto o comprador.

“Na maioria das vezes as vítimas se deixam levar pela educação, gentileza e no uso correto da língua portuguesa que os infratores utilizam, justamente para dar mais legitimidade ao golpe”, destaca o titular do 19.º DIP.

Registro de BO

Nos últimos meses foram registrados cerca de 30 BOs sobre o golpe em delegacias da capital. Caso seja vítima, a pessoa deve procurar a unidade policial mais próxima e registrar o BO, munido do máximo de provas possíveis, para que assim as investigações sejam iniciadas.

A ocorrência também pode ser registrada pela Delegacia Virtual (Devir) no site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

*Com informações da assessoria

