Concurso público da SSP-AM acontece neste domingo, em Manaus

Manaus (AM) – As provas objetivas do concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) serão aplicadas neste domingo (13), em Manaus. Ao todo, 26.619 candidatos concorrem a 150 vagas para o órgão, sendo 10 para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional.

As provas serão realizadas apenas em Manaus e os candidatos foram divididos em 56 locais. Os portões das unidades onde as provas serão aplicadas abrem às 11h30 e fecham às 12h45, impreterivelmente. As provas iniciarão às 13h.

A lista com os endereços dos locais de realização das provas foi divulgada durante esta semana, no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo certame.

O titular SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, explicou que o concurso faz parte do investimento do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima, pensando no eixo de capacitação. O secretário ainda afirmou que o órgão aguarda ansiosamente os aprovados.

“A seleção para os cargos engloba cinco etapas classificatórias, que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica e investigação social. Desejo boa sorte aos candidatos. E gostaria de dizer que a Secretaria de Segurança Pública está ansiosa e de portas abertas para receber os aprovados nesse concurso histórico, que veio para trazer benefícios ao Amazonas”, enfatizou.

As remunerações para os cargos variam de R$ 771,54 (Assistente Operacional) a R$ 1.285,90 (Técnico de Nível Superior).

Satisfação

Aprovado no primeiro concurso público da SSP-AM, realizado em 2015, Pelegrine Neto conta da satisfação em trabalhar com o funcionalismo público.

“Ser aprovado em um concurso público é uma alegria muito grande, sobretudo na Secretaria de Segurança, que era meu grande sonho, desde pequeno. Fui aprovado aos 18 anos, então foi uma sensação especial. Eu me sinto realizado. No administrativo você possibilita que as ações policiais aconteçam, existem planejamentos por trás de uma operação”, ressaltou Pelegrine Neto que, atualmente, é chefe de gabinete da Ouvidoria-Geral da SSP-AM.

Candidato

Estudante de Turismo e Hotelaria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Evanilson Ferreira, 20, está se preparando para o concurso há alguns meses.

“Na minha rotina de estudos para a prova eu tento seguir uma planilha, onde todos os dias tento tirar umas quatro horas para estudar. Eu tento conciliar, porque também tenho a minha vida acadêmica, tenho um estágio. Tento sempre conciliar para poder conseguir dar o meu melhor. Eu pretendo fazer uma boa prova, venho me preparando para isso e, se tudo der certo, quando eu ingressar na SSP, pretendo fazer um ótimo trabalho”, disse.

