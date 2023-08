OAB-AM inaugura o ‘Espaço da Mulher Advogada’ nesta sexta-feira (25)

Manaus (AM) – Com o objetivo de fortalecer o apoio à advocacia feminina do Amazonas, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), por meio da Comissão Permanente da Mulher Advogada, inaugura, nesta sexta-feira (25), o “Espaço da Mulher Advogada”. O evento gratuito e aberto ao público da advocacia terá início às 17h30, nas instalações da Casa da Advocacia – Fórum, situada na Av. Umberto Calderaro, 833, Adrianópolis.

Segundo o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, a cerimônia de inauguração representa um marco significativo na promoção da igualdade de gênero e no apoio às mulheres que integram a advocacia do Amazonas.

“O nosso intuito é fornecer um ambiente acolhedor e funcional, o “Espaço da Mulher Advogada” é mais um passo para garantir que as profissionais da advocacia possam exercer suas funções de maneira eficiente e confortável, independentemente das demandas familiares”, disse Jean.

O local contará com instalações como uma sala de amamentação, um fraldário totalmente equipado e uma estação de trabalho, visando fornecer um ambiente propício para as profissionais que precisam equilibrar suas responsabilidades profissionais com suas obrigações familiares.

A presidente da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB-AM, Marlene Parisotto, enfatizou que o espaço é projetado para atender às necessidades não apenas das advogadas, mas também dos advogados que são pais.

“O objetivo maior da OAB-AM com esse espaço é auxiliar as mães que são advogadas, mas claro, se um pai for fazer uma audiência e precisar trocar uma fralda do seu filho, também vai atender e auxiliar. Teremos mesas, brinquedos, desenhos para as crianças pintarem. Então, acaba sendo o espaço mulher de utilização multifuncional, o planejamento é que isso se estenda para todos os fóruns que a gente consiga a parceria do Tribunal de Justiça para ampliar esse atendimento para a mulher advogada que é mãe e precisa amamentar”, ressaltou Marlene.

“A OAB-AM convida todos os membros da comunidade jurídica e público em geral a participar da inauguração do “Espaço da Mulher Advogada” na Casa da Advocacia. Este é um marco importante na busca contínua por um ambiente mais inclusivo e solidário para todas as advogadas e advogados do Amazonas”, convidou o presidente da Seccional.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas é uma instituição dedicada a promover a ética, a justiça e os direitos humanos no sistema jurídico brasileiro. Por meio de comissões e iniciativas como a Comissão Permanente da Mulher Advogada, a OAB-AM busca criar um ambiente inclusivo e igualitário para todos os membros da advocacia.

