Bela Gil arranca elogios ao publicar imagem nua no Dia do Sexo: ‘Deusa’

Dia do Sexo

Bela Gil de 35 anos, celebrou o Dia do Sexo com uma reflexão sobre o corpo e arrancou elogios ao publicar uma imagem nua no seu Instagram, nesta quarta-feira (06).

No clique para lá de sensual, a chefe de cozinha surge de costas, contemplando o horizonte com cenário natural, em foto de corpo inteiro e em preto e branco.

“Meu instrumento de prazer. Sem vergonha e sem tabus”, refletiu ela na legenda, marcando, em seguida, a hashtag #diadosexo

Nos comentários, fãs famosos e anônimos enviaram seus elogios à famosa, tanto pela beleza da imagem, quanto pela atitude.

“A mais linda, livre, leve”, encantou-se a apresentadora Astrid Fontenelle. “Linda, 100% orgânica e sem glúten”, brincou uma seguidora. “Mulher livre, corpo nu, vera poesia de Ser”, disse uma outra internauta. “Deusa”, comentou mais uma.

Foto: Reprodução/Instagram

*Com informações do IstoÉ

