Vídeo: Homem é preso suspeito de arrombar carros e invadir casas em Manaus

Manaus (AM) — Djalma Jorge da Silva Lima de 34 anos, foi preso nesta quarta-feira (6), suspeito de invadir casas e arrombar carros para roubar no bairro São José Operário, Zona Leste da capital.

De acordo com o titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o delegado Fabiano Rosas, os alvos do crime eram veículos, que ficavam estacionados em via pública, e residências do bairro, com o objetivo de roubar os pertences que haviam nos interiores.

“O indivíduo responde a vários processos por esses crimes, inclusive já havia sido preso pela nossa equipe em 2022, e desta vez teve sua condenação decretada pela 2ª Vara de Execução Penal da Capital”, disse.

O delegado informou que Djalma resistiu à abordagem policial no momento do cumprimento do mandado, motivo pelo qual ele foi autuado por resistência. O suspeito irá responder por roubo, furto e resistência, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

