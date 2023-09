Arlindo Cruz recebe alta após quase um mês internado: ‘É uma fortaleza’; veja vídeo

O artista estava na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, e voltou para casa de ambulância

Babi Cruz, ex-esposa do cantor Arlindo Cruz, postou no Instagram que o sambista recebeu alta médica na noite da última terça-feira (05), após ficar internado por quase um mês devido a um quadro de caxumba bacteriana.

O artista estava na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, e voltou para casa de ambulância. O vídeo foi compartilhado via stories no perfil de Babi.

“A felicidade de voltar para casa e andando de ambulância. É um passeio não tão maravilhoso, mas só em saber que está voltando para casa [é uma] fortaleza. Os ensinamentos que a gente tem na vida, os valores que a gente aprende não têm preço”, disse ela.

A produtora também compartilhou que no dia 13 de setembro, um dia antes em que o compositor completa 65 anos, uma grande festa na quadra da Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte, será realizada. Pique Novo, Bom Gosto, Grupo Clareou, Molejo, Arlindinho e outros nomes estão confirmados como algumas das atrações musicais.

Toda a renda será revertida para o tratamento de saúde dele, que sofre com sequelas de um AVC sofrido em 2017. Este ano a escola de samba já havia homenageado Arlindo Cruz em seu enredo.

Veja vídeo:

#SAÚDE: Arlindo Cruz recebe alta hospitalar após um mês internado. pic.twitter.com/hY6XM53QsL — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 6, 2023

*Com informações da IstoÉ

