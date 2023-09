Jovem é preso após furtar motocicleta de pátio de casa no interior do AM

Caapiranga (AM) – Filipe Pereira de Lima, de 18 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira (13), pelo furto de uma motocicleta Honda, modelo Biz. A prisão ocorreu na rua Getúlio Vargas, bairro Centro, no município de Caapiranga, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Claudenor Medeiros, o furto ocorreu na madrugada do mesmo dia, após a vítima perceber que a motocicleta não estava mais no pátio de sua casa. Ela compareceu à delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência (BO), e de imediato, os policiais iniciaram as diligências.

“Realizamos buscas em diversas partes do município, a fim de localizar o autor e recuperar o veículo. Filipe foi localizado por populares que o reconheceram, e o conduziram até a 32ª DIP, onde foi autuado em flagrante, e com ele a motocicleta que havia sido furtada”, disse o delegado.

A autoridade policial relatou que a motocicleta foi restituída ao proprietário, e o autor ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

