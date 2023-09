Força-tarefa agiliza identificação das vítimas de acidente aéreo em Barcelos

Manaus – Os corpos das vítimas do acidente aéreo em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) chegaram a Manaus às 15h51 de domingo (17), após uma operação conjunta entre o Governo do Amazonas e a Força Aérea Brasileira (FAB). Os corpos das vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exame de necropsia. O acidente ocorreu na tarde de sábado (16) e deixou 14 mortos.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica do Estado do Amazonas (DPTC), seguindo protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres, montou uma força-tarefa, unindo profissionais do IML e do Instituto de Identificação do Amazonas, para que os corpos das vítimas sejam identificados até a manhã desta segunda-feira (17).

Segundo o DPTC, entre os 12 turistas que estavam a bordo, cinco eram de Goiás, quatro de Minas Gerais e os demais de São Paulo, Paraná, Roraima, Maranhão e Amazonas.

Com a chegada dos corpos na capital amazonense, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) montou uma sala de apoio psicossocial aos familiares das vítimas na sede do IML.

Durante coletiva de imprensa na tarde deste domingo, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, destacou o trabalho imediato do governo. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e equipes do Corpo de Bombeiros (CBMAM) foram os primeiros órgãos a prestar apoio na ocorrência.

“Desde ontem, a partir do momento em que soubemos do acidente em Barcelos, de imediato, as forças de segurança que se encontravam no município passaram a agir. O governador Wilson Lima determinou que nós instalássemos o comitê de crise e chamamos todos os integrantes do sistema de segurança: Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil e DPTC para tomarmos as medidas iniciais de mandar equipe para o município”, ressaltou o secretário.

Além do secretário de Segurança Pública do Amazonas, estiveram presentes na coletiva de imprensa o comandante do VII Comar, David Almeida Alcoforado; o subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Thiago Balbi, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilso Muniz; o comandante da Base Aérea de Manaus, Lázaro de Andrade Stallone; o Delegado Geral da Polícia Civil, Bruno Fraga; o Delegado Geral Adjunto, Guilherme Torres, e a diretora do

DPTC, Margareth Vidal.

O acidente

A aeronave do modelo Embraer EMB-110 Bandeirante levava os 12 turistas a bordo, além do piloto e do copiloto. O avião saiu da capital com destino à cidade de Barcelos, no interior do estado, conhecida pelo turismo de pesca. A queda aconteceu quando o avião tentava pousar na cidade. Chovia forte no momento do desastre.

As investigações sobre as causas do desastre serão realizadas pela Polícia Civil do Amazonas e pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII).

“Um dos eixos de ação da Força Aérea foi enviar uma equipe de militares altamente qualificados para fazer os lançamentos de todos os detalhes e dados necessários para que, então, a Força Aérea possa efetuar o relatório de acidente, enumerando os fatores contribuintes visando, assim, evitar que acidentes como esse ocorram no futuro”, disse o comandante do VII Comar, David Alcoforado.

