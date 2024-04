Festival Manaus Gastronomia anima crianças e programação termina neste domingo (28)

De acordo com uma das organizadoras do evento, Daiane Dourado, programação visa atender ao exigente público infantil

Manaus (AM) – O Festival Manaus Gastronomia, realizado pelo Instituto Norte Brasil Social e Cultura (INBRASC) em parceria com a Prefeitura de Manaus, chega ao quarto dia, aprovado pelo seleto e crítico público infantil. Sem meias palavras, as crianças entrevistadas foram unânimes em aprovar a programação que segue até este domingo (28), das 16h às 23h, em parte do Calçadão da Ponta Negra e na Casa de Praia Zezinho Corrêa. O evento é gratuito.

O evento pretende fomentar a economia local, por meio do setor e seus atores diretos e indiretos. A programação inicia às 16h com a ‘Parada Beiradão: Jonacy do Sax – Personagens’. Das 20h às 21h20, haverá a primeira atração musical do Palco Murilo Rayol, com o Ministério Templos. De 21h40 às 23h, o cantor Célio Costa e banda entram no show.

Na opinião dos primos Ernesto Gael, de 12 anos, Noah Augusto, de 11, e Cauã Rafael, de 7, a programação cultural para as crianças foi um diferencial no Manaus Gastronomia.

“As atividades tendo a criança como foco principal é muito importante para nós. Precisamos de mais eventos como estes”, avalia Gael, impressionando os adultos que estavam por perto quando ele respondeu.

Dentre a programação deste sábado e que o grupo participou, a que mais chamou atenção de Noah foi a produção de cupcake.

“Muito legal aprender a fazer. O meu ficou muito gostoso. Quero fazer em casa com minha mãe”, disse ganhando a aprovação também de Cauã que gostou de assistir à produção e provar o bolinho.

Atividades

De acordo com uma das organizadoras do evento, Daiane Dourado, a programação do sábado (27) foi bem variada para atender ao exigente público infantil, que inclui sua filha Maria Fernanda, de 5 anos.

Evento pretende fomentar a economia local, por meio do setor e seus atores diretos e indiretos. Foto: Divulgação

“Criança você sabe como é, né? Se não estiver bom ela fala mesmo e pronto. Nós tivemos oficina de cupcake com as crianças, a parte lúdica envolvendo palhaços, a Patrulha Canina, o pessoal do Sítio do Picapau Amarelo, os animadores, os personagens da floresta. E a criançada fez a festa, fez filas e filas para participar das atividades. Para mim, ver os olhinhos das crianças brilhando de alegria, não tem preço”, considerou.

Sobre o INBRASC

O Instituto Norte Brasil Social e Cultura (INBRASC), atua há mais de 10 anos no campo da assistência social, por meio da proteção básica na promoção do fortalecimento de vínculos sociais e familiares, desenvolvendo atividades socioassistenciais, atendendo indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e risco alimentar nas comunidades carentes de toda capital amazonense.

O INBRASC também atua na área do empreendedorismo básico, cultura e arte. Dentre os projetos de maior destaque do INBRASC, estão o Circo na Escola, o Projeto Xepa e o Pet na Escola.

