Slipknot confirma brasileiro como novo baterista da banda

Na noite desta segunda-feira (29), o Slipknot acabou com o mistério e “anunciou” que Eloy Casagrande é o novo baterista da banda. A confirmação foi realizada com uma publicação oficial dos nove integrantes do grupo, onde o brasileiro foi marcado.

Com 33 anos, Eloy integrava o Sepultura, a maior representante do heavy metal brasileiro e deixou a banda no final de fevereiro, a poucos dias antes da turnê de despedida “Celebrating Life Through Death” se iniciar.

Na ocasião, um anúncio foi realizado e o grupo divulgou que o baterista havia deixado o grupo para “seguir carreira em outro projeto”.

Logo após a saída de Eloy, os fãs começaram a especular que o brasileiro poderia integrar a banda americana de metal, que em 2023 sofreu duas baixas. No meio do ano, foi anunciada a saída de Craig Jones, já em dezembro, a demissão do baterista Jay Weiberg.

Os boatos se intensificaram após uma apresentação do Slipknot nesta última quinta-feira (25), na Califórnia, Estados Unidos. Apesar de mascarado, uma tatuagem localizada no braço do baterista entregou que se tratava do brasileiro.

Além de compartilharem a foto de uma baqueta quebrada — que correspondia ao mesmo padrão utilizado por Eloy Casagrande —, os artistas ainda atualizaram seu site oficial com uma foto mascarada do baterista recém-contratado.

*Com informações da CNN Brasill

