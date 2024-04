Abril Azul: ação da Prefeitura de Manaus encerra mês de conscientização do autismo

Evento aconteceu no parque Amazonino Mendes e programação contou com caminhada em alusão ao “Abril Azul”

Manaus (AM) – Uma ação da Prefeitura de Manaus que incluiu caminhada em alusão ao “Abril Azul” encerrou as programações do mês de conscientizações do autismo. O evento aconteceu no parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas Leste e Norte da capital, neste sábado (27),

Além da caminhada em alusão ao “Abril Azul”, a programação contou com personagens e atividades adaptadas para as crianças e adolescentes presentes no evento, como oficina de pinturas, circuito motor, zumba, cama elástica e outras atividades, promovendo o bem-estar e alegria.

O presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), Emerson Castro, destacou a união das secretarias para proporcionar eventos como esse que melhoram a assistência às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“É a união das secretarias fazendo o melhor atendimento às crianças com espectro autista, e também às instituições, que são nossas parceiras. Para que se tenha uma ideia, a Prefeitura de Manaus, durante os três anos da nossa gestão, já investiu mais de R$ 4 milhões nas instituições que prestam serviços e atendimento a essas crianças”, destacou Emerson.

O diretor do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), Alexandre Gald, também enfatizou o investimento realizado pela gestão municipal para crianças com TEA, com a prefeitura sendo vista como a mais inclusiva do Brasil, com o Eamaar saindo de 2,8 mil para 7,8 mil crianças atendidas.

“A gente já deu o primeiro passo, virando referência no tratamento e, assim, trazendo a população, abraçando a causa e mostrando que, quando um trabalho é feito com amor e dedicação, a gente pode contar com eles sempre”, disse Gald, agradecendo o apoio das secretarias.

Márcia de Sousa, mãe de Paulo Gabriel, de 7 anos, agradeceu pelo evento e ressaltou que é muito bom receber esse apoio dos órgãos públicos e de toda a sociedade.

“É importante que a população, que todas as pessoas possam entender que nossos filhos e nós, pais, também nos sentimos muito felizes, quando vocês abraçam eles de uma forma muito especial”, agradeceu Márcia de Sousa, mãe de Paulo Gabriel.

