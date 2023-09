Startup de Manaus monitora inglês em empresas para gerar oportunidades de negócios

Manaus (AM) – Mapear o uso do inglês em empresas visando gerar dados que serão utilizados para tornar a língua estrangeira mais eficiente no ambiente de trabalho é a ideia central da “Aevus Education”, startup apoiada pelo Wit, uma incubadora de empresas mantida pela Fundação Paulo Feitoza – FPFtech, em Manaus.

Criada no início do ano, a startup foi idealizada com o intuito de diagnosticar o nível de inglês entre colaboradores de diferentes empresas e, com isso, levantar dados personalizados para oferecer soluções estratégicas e transformar o uso do inglês em oportunidades de negócios.

De acordo com uma das fundadoras da “Aevus”, Lorena Barbosa, o apoio da Wit foi fundamental para permitir o nascimento da startup, aperfeiçoar ideias de negócios e receber treinamento e capacitação.

“A Wit me deu a oportunidade de desenvolver o meu negócio em um ambiente protegido. Eu tive acesso a um ecossistema que permite desenvolver o negócio de forma sistemática. Com isso podemos mostrar para uma empresa qual é a maneira mais eficiente de capacitar seus colaboradores em um idioma estrangeiro”, destacou.

Conforme ressaltou Lorena, a incubadora da FPFtech lhe capacitou na criação e metodologia de desenvolvimento de startups, gestão de produtos digitais e técnicas de vendas.

A startup está finalizando a fase de pré-incubação. As próximas etapas seguidas serão de incubação e aceleração.

Para o coordenador da Wit, Rafael Teodósio, a incubadora otimiza o desenvolvimento de startups com uma metodologia eficiente.

“A nossa incubadora contribuí de duas formas principais. A primeira é o ganho de tempo, porque um empreendedor que não tem a instrução certa, principalmente com o empreendedorismo de startup, ele perde muito tempo. E seguindo uma metodologia de diagnóstico, acompanhamento e mentoria”, finalizou.

Wit

A Wit é a incubadora tecnológica da Fundação Paulo Feitoza, e oferece parcerias com empreendimentos inovadores para criar modelos de negócios viáveis, funcionais e lucrativos.

*Com informações da assessoria

