Espetáculo inclusivo chega aos palco do Teatro Amazonas  

O Teatro Amazonas, conhecido por receber grandes espetáculos cênicos, apresenta, no dia 24 de setembro, às 19h, o musical “Pindorama: Uma viagem inclusiva na diversidade do folclore brasileiro”, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A programação é gratuita e livre para todos os públicos.

Marcado pela representatividade, “Pindorama” conta com o envolvimento de 78 pessoas, incluindo 25 pessoas com deficiência. Com apoio da Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o espetáculo é realizado pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em conjunto com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam).

De acordo com o maestro Davi Nunes, diretor do Liceu, o espetáculo é uma viagem musical pela diversidade folclórica do Brasil. Todos que assistirem, poderão perceber que houve um cuidado e uma preocupação com a inclusão. As pessoas com deficiência (PcDs), podem mostrar nele os seus talentos e habilidades artísticas, segundo o maestro.

“Nesta proposta nós trabalhamos as regiões brasileiras de forma bem simples. Porém, bem interessante, chamando atenção do público para que eles conheçam cada região com suas características. É um espetáculo envolvente, que traz novidades a cada ano”, conta o maestro.

Alusiva ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, a apresentação busca dar destaque ao tema e conta com a parceria de instituições como a Associação de Pais e Amigos do Down, da Escola Estadual Augusto Carneiro e do Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Além disso, nesta edição, o musical terá a participação de artistas convidados, como o cantor David Assayag, conhecido por ser a voz da Amazônia.

Para o cantor, fazer parte do musical é muito representativo. “É uma satisfação muito grande participar desse evento voltado à inclusão. Às vezes a gente se sente muito excluído desses movimentos, e esse projeto é maravilhoso justamente por dar visibilidade aos deficientes”, ressalta David, que é deficiente visual.

Oportunidade para todos

Com o objetivo de incentivar os sonhos de futuros artistas PcDs, além daqueles já envolvidos na área cultural, a assessora de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Sheila Campos, destaca a representatividade desses artistas no projeto.

“Convidamos grupos e pessoas com deficiência ligados a interpretação, música e dança, além dos que têm interesse em se inserir na área. Estamos abertos para novos artistas que estejam interessados em participar das próximas edições do espetáculo”, afirma a assessora.

O jovem dançarino Thiago Oliveira, que possui deficiência nas pernas, teve a oportunidade de participar do espetáculo, na última edição, e realizar o sonho de dançar no palco do Teatro Amazonas. Aos 19 anos, Thiago é aluno do curso de Dança da Universidade do Estado do Amazonas e se apresentará novamente este ano.

“Desde pequeno eu tive esse sonho de entrar na faculdade de Dança. E após o convite para participar do projeto também realizei o sonho de dançar em um grande espetáculo e no Teatro Amazonas, foi uma experiência muito linda e esse ano o público vai ver um Thiago ainda mais alegre”, declara o dançarino.

