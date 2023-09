Jovem é suspeito de esquartejar e esconder corpo de irmão de 7 anos embaixo de cama

Um jovem de 19 anos foi preso nesta quarta-feira (27), suspeito de ter matado o próprio irmão, de 7 anos, na região do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. O corpo da criança estava esquartejado, já em decomposição, debaixo da cama do próprio suspeito de cometer o crime.

Policiais do 100º DP (Jardim Herculano) que efetuaram a prisão afirmam que investigavam o desaparecimento da criança desde terça-feira (26). Ao chegar à casa, sentiram um cheiro bastante forte vindo de um dos quartos. Eles pediram aos pais dos irmãos para verificar o local e, durante a vistoria, encontraram o saco preto com pedaços do corpo do menino, chamado Caio.

O suspeito foi interrogado e, segundo os policiais civis, confessou ter matado o próprio irmão. Segundo os policiais, o rapaz não demonstrou arrependimento e teria dito que cometeu o crime apenas porque queria matar alguém.

No local, os investigadores encontraram também um facão que teria sido usado no crime. No início da noite desta quarta, a Polícia Civil ainda buscava mais informações sobre o ocorrido.

*Com informações do Metrópoles

