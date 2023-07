Irmãos gêmeos são presos por vender drogas na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Os irmãos gêmeos Mayko Emmanuel Gois Magalhães e Márcio Wendell Gois Magalhães, ambos de 18 anos, foram presos, na segunda-feira (24) pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. As prisões ocorreram na rua Quartzo Azul, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, as prisões dos irmãos são frutos de investigações em torno do comércio de drogas naquela localidade.

“Durante diligências no local, avistamos os irmãos em atitude suspeita e fizemos a devida abordagem. Eles estavam em posse de porções de drogas, aparelho celular, dinheiro, balança de precisão e material para embalagem, motivo pelo qual eles receberam voz de prisão em flagrante”, disse.

Conforme o titular, um terceiro indivíduo também foi detido na localidade e encaminhado à delegacia para ser ouvido. Ele foi liberado posteriormente.

Mayko Emmanuel e Márcio Wendell responderão por tráfico de drogas e associação criminosa e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

