Quatro brasileiros foram vítimas do ataque do Hamas em Israel, até última atualização

Quatro brasileiros estão desaparecidos desde o início do ataque do Hamas em Israel. Além do gaúcho Ranani Glazer, que está desaparecido, pelo menos outros três brasileiros estavam no sul de Israel no momento em que o país foi atacado pelo grupo palestino.

Num relato feito agora há pouco para funcionários da embaixada do Brasil em Tel Aviv, outro brasileiro disse que se divertia com um amigo e uma amiga na mesma rave em que Glazer estava quando o bombardeio começou.

O trio se dirigiu, então, a um bunker, que foi alcançado pela explosão de uma granada.

Um soldado israelense o encontrou e o levou a um hospital. Ele não tem informações sobre os outros dois com quem estava na rave. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

*Com informações do O Globo

