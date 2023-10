Novo Airão (AM) – Os moradores do ramal do Angelim, em Novo Airão, interior do Amazonas, estão sofrendo com as constantes quedas de energia elétrica na região. Uma denúncia anônima, que preferiu não se identificar, contou ao Em Tempo, nesta segunda-feira (9), que toda semana, a comunidade fica no escuro por longos períodos.

“Aqui a gente passa 2 ou 3 dias por semana sem energia, quando ficamos sem essa energia, são 2 dias sem acesso, às vezes 3 dias. Agora, você não pode dormir de noite, porque não tem como ligar o ventilador, e a quentura é demais”, contou o morador.

A falta de energia também prejudica as atividades comerciais da região, já que sem o fornecimento de energia elétrica, não há como conservar os alimentos.

“Não temos como matar um frango e colocar no freezer para vender, porque se não vender, estraga. O pouco que a gente tem na geladeira, ainda estraga, o negócio não ta fácil. Hoje em dia, a fase que estamos vivendo, a crise que estamos passando, ainda estragando o nosso alimento, é triste”, desabafou o popular.

Segundo o denunciante, a situação acontece após a chegada da chuva, ou outros fenômenos da natureza, e os moradores dependem do deslocamento dos profissionais da Amazonas Energia para que o problema seja resolvido.

“Qualquer trovãozinho que dá, a energia vai embora, se der um ventozinho, a energia vai embora. Nós esperamos a boa vontade deles, quando eles vêm para ligar [a energia] de novo. É difícil para a gente no interior passar por isso, e eu creio que o nosso ramal é um dos piores, é o que mais a gente sofre”, finalizou.

Racionamento de energia

O Presidente da Associação Amazonense de Municípios, e Prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, comentou sobre o possível racionamento de energia elétrica mediante a estiagem que atinge o Estado do Amazonas.

“Os prefeitos têm recebido os gerentes das unidades de geração de energia em seus municípios e os mesmos têm informado do possível racionamento. Procurei conversar com a diretoria e os mesmos me informaram que eles teriam estoque para manter as unidades no interior. Há uma preocupação porque diverge essas informações que os prefeitos estão recebendo. Pedi que o governo estadual inclua a Amazonas Emergia no conselho de crise, para poder entender melhor [a situação]”, ressaltou o representante.

O Em Tempo procurou a Amazonas Energia para falar sobre o assunto e a concessionária informou que realizará uma coletiva de imprensa na terça-feira (10), para falar sobre funcionamento das termoelétricas que geram energia para o estado do Amazonas. A respeito da denúncia do morador de Novo Airão, a Amazonas Energia falou que irá encaminhar uma operação para verificação.

