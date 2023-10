Manaus (AM) – Revoltados com a falta do fornecimento de energia elétrica, os moradores da comunidade São João do Tupé, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, que fica próximo a Manaus, denunciaram ao Em Tempo, a dificuldade que os residentes estão enfrentando nos últimos dias.

Segundo uma moradora, o problema é antigo e muitos vizinhos perderam eletrodomésticos por conta da má prestação de serviço da concessionária Amazonas Energia.

“Toda semana falta energia elétrica na comunidade, temos muito prejuízo de alimentos, eletrodomésticos e eletrônicos. A falta de energia elétrica aqui é antiga, nós sofremos muito. Aqui já perdemos geladeira, freezer, máquina de lavar roupa, não só eu, mas muitos vizinhos também”, relatou a cidadã.

Em decorrência do déficit de energia, os alunos da comunidade também são diretamente atingidos. A situação só não ficou mais prejudicial aos docentes e discentes, pois os educadores são comprometidos com o ensino básico, mesmo em meio à situação insalubre.

” [Os alunos] não ficam sem aulas, porque somos guerreiros. Mas o calor ficar insuportável. Principalmente agora em pleno verão amazônico e com essa estiagem atípica. Na escola já queimaram monitores, CPU’s, geladeiras e freezers”, descreveu a denunciante.

Em nota, a Amazonas Energia informou o fornecimento de energia na comunidade do Tupé encontra-se normal, a ocorrência foi atendida ontem mesmo, normalizando assim o fornecimento de energia na localidade. Desde agosto, aumentaram as ocorrências, solicitações de serviços pelas equipes de manutenção da Amazonas Energia, que atuam em regime de plantão de 24 horas.

Tragédia anunciada

Na tarde de domingo (1), o adolescente Felipe Monteiro, de 14 anos, morreu e um homem, identificado como Rucileude Monteiro, ficou gravemente ferido após um incêndio acontecer em uma casa na rua Judeia, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

A vítima fatal era paraplégica e estava na companhia do pai, momento em que a residência queimou em virtude da explosão de um transformador na rede pública.

O transformador que explodiu e causou o incêndio passou por uma manutenção horas antes por uma equipe da Amazonas Energia, após moradores relatarem constantes faltas de energia elétrica para a empresa.

Testemunhas contaram que, há uma semana, populares estavam sofrendo com a interrupção no fornecimento nas residências e, apenas na madrugada de domingo, a Amazonas Energia foi ao local para trocar o transformador, que horas mais tarde, explodiu.

A Amazonas Energia se manifestou através de nota, afirmando que está coletando maiores informações sobre o problema e as possíveis causas. Paralelo a isso, a empresa providenciou o restabelecimento da energia na área e também está prestando o auxílio necessário à família.

Leia mais

Incêndio que matou adolescente foi causado por transformador trocado pela Amazonas Energia

Manaus registra consumo histórico de energia elétrica no dia mais quente do ano

Sinésio Campos denuncia situação precária da Amazonas Energia