Manaus fica sem internet após queimada atingir rede da Vivo

Manaus – Usuários da operadora Vivo relataram problemas no sinal de internet e ligação na tarde desta terça-feira (10), em Manaus e também no estado de Boa Vista. Celulares ficaram sem dados móveis por pelo menos duas horas.

De acordo com informações da Vivo, o problema foi ocasionado na rede de transmissão da empresa por conta das queimadas que ocorrem em diversos pontos do estado do Amazonas. No entanto, a assessoria ainda afirmou que a operadora trabalhava para normalizar o serviço.

Por volta das 17h45, o serviço voltou de forma gradual e já está normalizado na capital amazonense. Veja a nota da Vivo:

“A Vivo informa que sua rede no Amazonas funciona normalmente. Nesta terça-feira, alguns clientes podem ter encontrado intermitência para utilizar os serviços de voz e dados devido a uma falha no meio de transmissão da empresa provocada por queimadas, que impactou os sites que atendem a região. Assim que a falha foi detectada, a companhia acionou suas equipes técnicas que trabalharam para o restabelecimento dos serviços”.

