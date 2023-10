Gatos e cachorros embarcam com tutores em vôo de repatriados em Israel

Com a situação de guerra entre Israel e Palestina, três gatinhos e uma cachorrinha Shitzu embarcaram nesta quarta-feira (11) no segundo voo que traz brasileiros repatriados de Israel. Os bichinhos puderam viajar com seus tutores graças a uma medida adotada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para facilitar o transporte dos pets, sem as exigências burocráticas que impediriam o embarque às pressas.

Cesar, Babu e Frajolinha são gatinhos brasilienses. Eles foram adotados pelo jornalista Felipe Campbell que também é de Brasília, mas mora em Telavive há quase três anos. Ele, a mulher, Carolina Rizzo, e os dois filhos, de três anos e um ano e meio, decidiram voltar ao Brasil, pelo menos até a situação melhorar em Israel.

Os felinos já são sobreviventes. César e Babu eram gatos de rua que Felipe resgatou em Brasília há 10 anos. Estão viajando no porão do avião. Frajolinha foi encontrada por Carolina em um bueiro na 212 Sul há seis anos. Com a mudança para Israel, os gatos foram junto com a família.

Na volta de emergência para o Brasil, os pets quase tiveram que ficar para trás. “Foi um drama conseguir embarcar. Já tinha deixado um esquema para uma pessoa cuidar porque tinha uma exigência do Brasil que a gente não conseguiria cumprir a tempo de pegar o voo da FAB, mas teve uma decisão sensata ontem (10) que reverteu isso e foi muito importante”, disse Felipe, enquanto esperava o avião decolar. “Eles fazem parte da nossa vida. São importantes para os nossos filhos. Temos dois filhos maravilhosos. Um deles inclusive nasceu aqui (Israel)”, acrescentou.

Bunker

O embarque foi complicado também para Felipe. O jornalista conta que pouco antes de entrar no avião se deparou com o alarme de míssil no aeroporto de Telavive.

“Estávamos na fila do check-in e tivemos que correr para um bunker. Está muito bárbaro. Isso aqui é um dos maiores horrores que a humanidade viveu recentemente. Não consigo nem ter palavras para descrever. Vai ser muito bom retornar agora”, disse.

A cachorrinha shitzu viaja com a tutora, uma outra passageira. São 14 horas de voo de Telavive até o Brasil. Eles devem chegar por volta de 4h da manhã desta quinta-feira (12). Os primeiros resgatados chegaram nesta manhã (11) na Base Aérea de Brasília.

Dispensa de licenças

Para agilizar o embarque, o Ministério da Agricultura está dispensando a apresentação de Certificado Veterinário Internacional (CVI) emitido ou endossado pelas autoridades dos países de origem desses animais, além do atestado de vacinação ou qualquer outra certificação sanitária no momento do ingresso no país, para os repatriados e estrangeiros refugiados de Israel.

O Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente está, desde o início, acompanhando a situação da repatriação dos brasileiros com animais de estimação. “Estou muito feliz com a atuação do Ministério das Relações Exteriores e da FAB. O governo brasileiro não está medindo esforços para trazer com segurança todos os brasileiros com sua família humana e não humana. Ninguém ficará para trás!”, afirmou a diretora do Departamento de Proteção Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini.

*Com informações do Correios Braziliense

