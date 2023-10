Homem é preso após jogar cachorro do 2º andar de apartamento em Manaus

Manaus – Um homem de 56 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após arremessar um filhote de cachorro do segundo andar de uma casa na última sexta-feira (13), no bairro Novo Israel, Zona Norte da capital do Amazonas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os agentes receberam uma denúncia de vizinhos sobre maus-tratos a animais. Por volta das 13h30, o suspeito teria jogado o filhote do alto de um apartamento e não se intimidou com as pessoas que presenciaram a cena.

O cão ficou bem ferido e foi encaminhado para um centro de saúde veterinário após ter sido resgatado por vizinhos. O animal deve ser doado após a recuperação.

O suspeito foi preso e encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis e já está à disposição da Justiça do Amazonas.

