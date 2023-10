Amazonas recebe kits do Prevfogo/Ibama para apoiar no combate às queimadas

Mais de 2 mil kits de combate a incêndios do Prevfogo/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) foram recebidos no estado para apoiar o combate aos incêndios no Amazonas.

Foram entregues cantis, facões, lanternas, pinga-fogo, abafadores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre outros. O material vai dar suporte às ações já em curso pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Parte dos kits será distribuída para o interior do estado, em especial para os municípios mais afetados pelos focos de queimadas e que já possuem uma equipe de brigada de incêndio completa e capacitada para lidar com as emergências.

“Vamos checar a necessidade das brigadas que estão nos municípios. São equipamentos que precisam de um certo cuidado ao serem manuseados, como o pinga-fogo, por exemplo, que é utilizado no combate do fogo contra fogo. Como é preciso um treinamento, não é qualquer pessoa que pode utilizar”, destacou o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Borges.

Reforço

No último domingo (15), o Governo do Estado recebeu mais equipes de brigadistas do Prevfogo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A chegada dos 94 servidores vai reforçar o combate às queimadas na Região Metropolitana de Manaus.

Com os novos profissionais, chega a 289 o número de brigadistas do Prevfogo disponibilizados para reforçar as ações de combate no Amazonas. O efetivo soma-se a outros quase 600 servidores envolvidos nas ações do Estado, entre bombeiros, brigadistas, policiais e agentes federais, divididos nas Operações Tamoiotatá 3, Aceiro e Céu Limpo.

Desde o reforço nas últimas operações, o Amazonas registrou reduções nos focos de calor na Região Metropolitana. Do dia 8 ao dia 10 de outubro foram 415 focos e, a partir do dia 11, quando as ações foram reforçadas, até esta terça-feira (17), o número de focos caiu para 28. A proposta para a vinda do Prevfogo é auxiliar as equipes do Corpo de Bombeiros, que já contam com brigadistas contratados pela Sema atuando no Sul do Estado, além dos efetivos da capital e interior.

*Com informações da assessoria

