Supremo invalida lei que reserva 80% das vagas da UEA para alunos formados no AM

Brasília (DF) – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (19), que a cota que destina 80% das vagas da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) para alunos que concluíram o ensino médio nas escolas amazonenses é ilegal.

Segundo o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, a reserva do percentual de vagas é inconstitucional, uma vez que viola artigos da Constituição Federal.

“O Tribunal, por maioria, retirou a repercussão geral anteriormente atribuída a questão, e julgou inconstitucional a Lei Ordinária n° 2.894, do estado do Amazonas”, defendeu Barroso.

Na ocasião, os ministros retiraram a repercussão geral sobre o tema, mas não fixaram um novo percentual. Com a decisão, os deputados do Amazonas poderão aprovar nova lei com percentual menor.

Em abril deste ano, o STF formou maioria para anular o percentual de 80% na cota de vagas aos alunos que cursaram o ensino médio no estado, com a votação terminando em 9 contra 1. O voto a favor da cota foi do ministro Marco Aurélio, que hoje está aposentado. Defensor da política de cotas, ele afirmou que a não ser pelo percentual, o método não feria a Constituição.

“Toda e qualquer lei que tenha por objetivo a concretude da Carta da República não pode ser acoimada de inconstitucional”, declarou o ministro.

Já Alexandre de Moraes, acredita que a medida é ilegal pois não deveria existir a distinção entre brasileiros.

“O tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça. Logo, não se pode admitir as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas”, pontuou Moraes.

O Deputado Federal Amom Mandel (Cidadania-AM) se manifestou através de nota e criticou a decisão do STF, afirmando que a decisão é um retrocesso à política de combate às desigualdades regionais.

“Esse sistema permitiu que, durante todos esses anos, centenas de milhares de estudantes de baixa renda tivessem acesso à universidade pública. No entendimento dos ministros, a reserva de vagas contraria o princípio da igualdade estabelecido na Constituição, mas nenhum deles colocou a mão na cabeça pra lembrar que o nosso Estado é esquecido na maior parte das outras políticas públicas e fazendo com que as cotas sejam simplesmente uma compensação a isso, e não um privilégio”, destacou Amom.

Ainda segundo o parlamentar, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) está sendo trabalhada para garantir o sistema de vagas aos amazonenses.

“Nós temos uma PEC para garantir esse sistema de reserva de vagas e estamos colhendo as assinaturas necessárias. Infelizmente esse é um processo demorado, mas não vamos desistir”, finalizou o deputado federal.

Nota Oficial do Deputado Federal Amom Mandel:

