Famílias realizam passeio em espaços culturais do Centro Histórico de Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de desenvolver atividades que propiciem lazer, cidadania e educação à população em estado de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), promoveu, nesta sexta-feira (20), um passeio especial a espaços culturais do Centro Histórico de Manaus com famílias atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), executado pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cidade Nova.

Durante o passeio, o grupo conheceu o Museu da Cidade de Manaus (Muma), localizado no Paço da Liberdade, e o Centro Cultural Óscar Ramos, na rua Bernardo Ramos, ambos administrados pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e essenciais para a divulgação e democratização da história, cultura e arte na capital amazonense.

De acordo com a psicóloga do Cras Cidade Nova, Rebeca Gonçalves, a promoção de atividades externas à realidade do equipamento, em especial a famílias compostas por refugiados, migrantes e apátridas, é essencial para o desenvolvimento contínuo do sentimento de pertencimento e o fortalecimento de vínculos comunitários.

“Pressupõe-se erroneamente que pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social precisam viver e se contentar apenas com o que muitos chamam de ‘direitos mínimos’, o que não é verdade. A contemplação do que é belo e do que pertence a nós, enquanto cultura, também é importantíssima para a construção dessa autonomia e protagonismo social enquanto cidadãos plenos”, destacou Rebeca.

A programação do passeio incluiu a visitação à exposição permanente de Óscar Ramos, composta por pinturas, escritos, figurinos, produções, desenhos de moda e objetos pessoais de um dos maiores artistas plásticos amazonenses da história. Já no Museu da Cidade de Manaus, o grupo acompanhou em detalhes as instalações do célebre Paço da Liberdade e suas peças arqueológicas, além de participar de exposições tecnológicas e culturais, como as presentes nas salas “Afluentes do Tempo”, “Mercado” e “Sala dos Prefeitos”.

Para o diretor do Museu, Leonardo Novellino, as constantes visitas promovidas por equipamentos socioassistenciais e outros órgãos e entidades educacionais evidenciam a visão da gestão municipal em relação à democratização do acesso à cultura no município de Manaus.

“A gestão do prefeito David Almeida preza pela democratização dos espaços culturais de nossa cidade. Então, os grupos formados por usuários do Cras e outros equipamentos são sempre muito bem-vindos. Acreditamos que só é possível cuidar do patrimônio cultural e histórico de um local se entendemos o que esse local é em sua essência e o que ele significa para nós, para o cidadão, o que torna fundamental a formação de público para esses espaços e para as memórias aqui guardadas”, explicou.

Vinda da Venezuela e na cidade há três anos, a dona de casa Elimar Martinez, de 33 anos, participou do passeio acompanhada dos três filhos, de quatro, seis e dez anos de idade. Para Elimar, a manhã foi de muita importância para a família e a “construção de memórias” dos filhos.

“Foi uma experiência extraordinária e muito linda, principalmente porque eles são crianças que gostam muito de observar e aprender. Garantir que eles experimentem e conheçam lugares novos como esses é realmente muito bom e gratificante, principalmente quando lhes é dada a oportunidade de conhecer mais sobre o passado, de aprender. Foi realmente muito bom”, concluiu.

Visitação

As visitações ao Museu da Cidade de Manaus ocorrem de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h20, com agendamento prévio para grupos e escolas podendo ser realizado pelo e-mail [email protected]. O Centro Cultural Óscar Ramos também funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 14h. Ambos os espaços possuem entrada gratuita.

*com informações da assessoria

