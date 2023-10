Manaus ganha espaço exclusivo de Harmonização Orofacial

Empresa é pioneira no segmento em todo o Amazonas, com mais de 21 anos de experiência no mercado

Manaus (AM) – Ramo da Odontologia que combina a estética facial e bucal para melhorar a aparência e a saúde dos pacientes, a Harmonização Orofacial (HOF), uma das áreas com maior crescimento no setor, ganhou ontem (19) um espaço exclusivo em Manaus, com a inauguração e expansão da loja de produtos odontológicos BioDental Medical, na avenida Álvaro Maia.

Pioneira no segmento em todo o Amazonas, com mais de 21 anos de experiência no mercado atuando na formação de odontólogos desde a fase acadêmica até a consolidação profissional, a BioDental, empresa do Grupo Bringel, passa a oferecer uma ampla variedade de produtos de qualidade e exclusivos relacionados à HOF e voltados para equilibrar e harmonizar o sorriso com o restante do rosto e a autoestima do paciente.

De acordo com a gerente comercial da empresa, Olga Rodrigues, além dos novos serviços em um dos segmentos mais promissores da atualidade, a BioDental também oferece produtos para a manutenção e cuidados após os procedimentos, incluindo máscaras calmantes que podem ser usados em casa para complementar os tratamentos profissionais.

“O avanço da BioDental na Harmonização Orofacial marca um passo significativo em nossa trajetória e com o compromisso de oferecer o melhor, sempre levando em consideração a demanda dos nossos clientes”, destacou.

“Esse espaço é muito importante, principalmente para quem está iniciando na HOF e não tem condições de comprar grandes quantidades de material e aqui pode encontrar os melhores com preços acessíveis”, afirmou a especialista em Harmonização Orofacial, Milly Martins.

Para mais informações e conhecer toda a linha de produtos e serviços da BioDental acesse o site www.biodentalmed.com, as redes sociais @biodentalmedical ou visite a loja na avenida Álvaro Maia, Nº 1348 (Praça 14 de Janeiro).

*Com informações da assessoria

leia mais:

Desconto de até 75% para cursos de graduação e pós-graduação em Manaus

VÍDEO: corpo é encontrado enrolado em lençol e boiando em igarapé de Manaus

Congresso Nacional da CUT celebra 40 anos da Central e traça estratégias para o futuro