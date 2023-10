Desconto de até 75% para cursos de graduação e pós-graduação em Manaus

Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Universidade da Nilton Lins, com descontos de até 75% nas mensalidades durante todo o curso. Para os cursos de graduação e tecnológicos, são mais de 30 opções, e na pós-graduação são mais de 5 mil bolsas para especializações nas áreas de Saúde, Humanas, Engenharia, Social, Gestão, Educação e MBA.

As inscrições do processo seletivo já estão disponíveis no endereço eletrônico www.universidadeniltonlins.com.br até o dia 28 deste mês.

No site, os candidatos podem escolher uma opção de curso presencial nos campus Parque das Laranjeiras, Zona Leste ou Japiim e consultar a disponibilidade de vagas, verificar valores e realizar o vestibular on-line.

Pós-Graduação

A Universidade Nilton Lins também está disponibilizando mais de 5 mil bolsas em cursos de pós-graduação, com até 75% de desconto.

No total, são mais de 80 opções de especialização, com destaque para os cursos de Medicina do Trabalho e Medicina do Tráfego e na área de Odontologia: Prótese, Endodontia, Harmonização Orofacial e Impnatodontia.

As inscrições estão abertas no site www.universidadeniltonlins.com.br e para mais informações foi disponibilizado o telefone (92) 99188-8605.

