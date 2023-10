Oitavo voo da FAB chega ao Rio de Janeiro com 67 brasileiros repatriados de Israel

O oitavo voo de repatriação de brasileiros vindo de Israel desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21), transportando brasileiros que pediram ajuda para sair da zona de conflito entre o estado de Israel e o grupo fundamentalista Hamas.

A aeronave KC-390 Millennium (Embraer), da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou, às 10h48 (horário local) no Posto CAN do Galeão (RJ). Dos 69 passageiros que vieram de Tel Aviv na aeronave, dois desembarcaram em Recife mais cedo, e outros 67 desceram no aeroporto no Rio, transportando nove animais domésticos.

Expatriação

Ao todo, 1.204 passageiros e 44 pets já foram resgatados em sete voos que já regressaram ao Brasil na operação Voltando em Paz, do governo federal. A informação foi divulgada pelo Itamaraty. Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, a maioria fora da área de conflito.

Aeronaves que já pousaram no Brasil:

KC-30 (Airbus A330 200): 211 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 214 passageiros + 4 pets

KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 207 passageiros + 4 pets

KC-30 (Airbus A330 200): 215 passageiros + 16 pets

KC-30 (Airbus A330 200): 219 passageiros + 11 pets

KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros + 9 pets

Além dessas, mais uma aeronave KC-30 (Airbus A330 200) deve pousar no Brasil na segunda-feira (23/10). Há ainda uma aeronave presidencial em Cairo, no Egito, aguardando autorização para resgatar os brasileiros na Faixa de Gaza.

O Itamaraty negocia diplomaticamente a liberação do grupo de cerca de 30 brasileiros que estão presos no enclave palestino. Neste sábado (21), Israel e Egito concordaram com a passagem de 20 caminhões com suprimentos pela fronteira de Rafah, para garantir ajuda humanitária aos civis em meio ao bloqueio israelense.

