Saiba como participar do concurso do TikTok que premiará R$ 1,5 milhão a empreendedores

O Sebrae-SP e o TikTok acabam de lançar um concurso para microempreendedores em todo o país. A plataforma vai premiar até R$ 1,5 milhão para negócios com impactos positivos nas postagens da plataforma. As inscrições já estão abertas e vão até 12 de novembro. Para participar, leia o regulamento e faça o cadastro aqui, inserindo dados pessoais e o link do vídeo.

Serão 300 premiados com R$ 5 mil cada, totalizando R$ 1,5 milhão, além de capacitações gratuitas oferecidas pelo Sebrae-SP. Segundo as regras do concurso, os vídeos devem mostrar histórias inspiradoras e resultados tangíveis por meio da utilização do TikTok.

Os critérios para a escolha dos vencedores são originalidade, qualidade do vídeo, engajamento com o TikTok e resultado para o negócio. Cada participante poderá concorrer com apenas um vídeo de até 10 minutos, que deve ser postado com as hashtags #TikTokMeFezEmpreender ou #EmpreendanoTikTok. Para participar os interessados deverão acessar o TikTok até 12 de novembro e fazer um cadastro e a postagem.

Representantes do TikTok e do Sebrae-SP vão avaliar os posts entre 13 e 29 de novembro. O resultado será divulgado em 30 de novembro. Os interessados em concorrer que precisarem de orientação sobre como usar o TikTok para seus negócios podem procurar o Sebrae-SP.

O lançamento aconteceu na Feira do Empreendedor 2023 (FE23), no espaço Vila Empreendedora, com as presenças do Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, do Diretor Técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, da diretora de marketing de negócios para pequenas e médias empresas do TikTok, Silvia Belluzzo, e do diretor de políticas públicas do TikTok, Handemba Santos.

*Com informações da Istoé

