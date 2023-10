Jacarés atravessando rua e árvores derrubadas; confira os efeitos do temporal em Manaus

Manaus (AM) – Após forte temporal na cidade de Manaus, neste domingo (22), a prefeitura registrou seis ocorrências em razão da forte chuva. Em um ponto da cidade, moradores flagraram dois jacarés atravessando ruas e, no Centro Histórico, árvores caíram em cima de veículos na Avenida Eduardo Ribeiro.

Os jacarés, que apareceram depois da forte chuva, foram capturados por moradores. Ainda não há informações se os animais foram devolvidos a natureza.

A recomendação é que animais silvestres sejam apenas resgatados pelo Corpo de Bombeiros ou Batalhão Ambiental.

🐊 Pelos Bairros de Manaus 🐊 pic.twitter.com/wYMc9LfNrI — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) October 22, 2023

Já no Centro da capital do Amazonas, uma árvore caiu em cima de carros estacionados na Avenida Eduardo Ribeiro.

Defesa Civil

A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil do Município de Manaus, informou que equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), estão nas ruas em atendimento às ocorrências registradas em razão da forte chuva.

Até as 12h30 foram registradas seis chamadas, sendo três para formalização de ocorrências de deslizamento no bairro Tarumã, Zona Oeste; uma de desabamento de casa, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste; uma de risco de tombamento de residência, no bairro Cidade Nova, Zona Norte; e uma de alagamento, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste.

Conforme a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA), da Sepdec, a média das chuvas nas últimas 24 horas, na capital, foi de 34,8 milímetros.

Na manhã deste domingo, a pluviometria por zona na capital foi de: na Zona Leste (52 milímetros), Norte (46 milímetros), Centro-Oeste (37 milímetros), Sul (22 milímetros), Centro-Sul (18 milímetros) e Oeste (15 milímetros).

Recomendações

Siga sua rotina, mas fique atento;

Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

Mantenha-se informado por meio dos meios de comunicação e canais oficiais da prefeitura.

Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Leia mais:

Temporal causa alagações em vários bairros em Manaus; veja vídeo

Homem é condenado a 12 anos de prisão por invadir casa e matar vítima com tiro na cabeça

Homem é morto a facadas após discussão durante bebedeira em Manaus