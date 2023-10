Campanha de vacinação antirrábica vai percorrer nove bairros de Manaus entre os dias 25 e 27

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus informa o cronograma de visitas da campanha de vacinação antirrábica animal para esta semana, de quarta a sexta-feira, 25 a 27. As equipes da ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Doutor Carlos Durand, vão percorrer vias de nove bairros de toda a cidade para imunizar cães e gatos contra a raiva humana.

A campanha não terá visitação na segunda e na terça, 23 e 24, em razão do feriado do aniversário de Manaus, nem no sábado (28), dia do Servidor Público.

O gerente do CCZ Manaus, Rodrigo Araújo, reitera que as visitações nos bairros e comunidades ocorrem sempre no horário das 8h às 12h, e enfatiza que os trabalhadores da prefeitura atuam em duplas, com um vacinador e um registrador, ambos identificados com o uniforme da campanha.

“É importante que o proprietário ou responsável por cães e gatos esteja na residência para receber a equipe de imunização, pois os vacinadores só podem realizar o procedimento com a assistência de um tutor, para a contenção do animal”, ressalta o gerente.

Rodrigo assinala ainda que o alvo da campanha são animais com idade a partir de 3 meses de idade, que devem estar em boas condições de saúde para receber a vacina. Um comprovante de vacinação dos bichos de estimação é entregue aos tutores após o procedimento.

Visitações

O roteiro de visitação na zona Sul inclui o bairro Flores, passando por vias dos residenciais Parque das Nações, Parque das Palmeiras, São Judas Tadeu e Yael; o Parque 10 de Novembro, abrangendo o conjunto Águas Claras; e Parque das Laranjeiras.

Na zona Norte, os vacinadores vão visitar as residências das comunidades Boas Novas e Mundo Novo, no bairro Cidade Nova; Carlos Braga, Monte Pascoal e Vila da Barra, no Monte das Oliveiras; e Buritis, no Nova Cidade.

As visitações vão alcançar também logradouros dos bairros João Paulo e Jorge Teixeira, na Zona Leste, e Compensa 1 e 2, na Zona Oeste.

A vacinação de animais ocorre ainda em dois pontos fixos da campanha municipal: o CCZ Manaus, situado na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa; e o Centro de Convivência da Família e do Idoso, na rua Barreirinha, nº 14, quadra 45, São José. Nesses locais, o serviço é ofertado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Imunização

Com o objetivo de imunizar 255 mil cães e gatos, a campanha de vacinação antirrábica animal de 2023 iniciou no dia 20/9 sua etapa urbana, que segue até 6/12. A etapa rural da ação ocorreu de 12/6 a 30/8, em comunidades terrestres e fluviais da zona rural de Manaus.

A vacina contra a raiva humana é obrigatória para cães e gatos, que devem ter a proteção renovada todos os anos. Durante a campanha anual, o CCZ Manaus promove a intensificação da imunização em toda a capital. A vacina também é ofertada durante o ano todo na sede do CCZ, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Em Manaus, não há registro de casos de raiva humana desde 1985. No Amazonas, os últimos registros ocorreram em 2017, em Barcelos, onde ocorreram três casos, com dois óbitos. No Brasil, em 2022, foram registrados cinco casos, sendo quatro em Minas Gerais e um no Distrito Federal.

Cronograma de 25 a 27/10

Zona Sul

25 e 26/10 – Flores (Parque das Nações) e Parque das Laranjeiras

27/10 – Flores (São Judas Tadeu, conjunto Yael, Parque das Palmeiras) e Parque 10 (Águas Claras)

Zona Norte

25/10 – Monte das Oliveiras (Monte Pascoal)

26/10 – Cidade Nova (Boas Novas e Mundo Novo) e Monte das Oliveiras (Monte Pascoal e Vila da Barra)

27/10 – Cidade Nova (Boas Novas e Mundo Novo), Monte das Oliveiras (Carlos Braga e Vila da Barra) e Nova Cidade (Comunidade dos Buritis)

Zona Leste

25 a 27/10 – João Paulo e Jorge Teixeira

Zona Oeste

25 a 27/10 – Compensa – Etapas 1 e 2

*Com informações da assessoria

